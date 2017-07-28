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İşkur'dan tekstil sektöründe istihdam atağı

- Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile iki firma arasında istihdam protokolü imzalandı.



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks İplik ve Bakırlar İplik firmaları arasında istihdam protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile iki firmada toplam 55 kişi, işbaşı eğitim programı ve istihdam garantili kurs kapsamında fabrikada işe başlayacakları açıklandı.

İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 55 kişi İplik Eğirme Operatörü mesleğinde staj eğitimlerine başlayacak. Tekstilde istihdam projesi kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerlerinde uygulanan programda, katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de ödenecek.

Kursiyer seçme ve bilgilendirme toplantısına İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Biteks İplik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Genç, Bakırlar İplik Fabrika Müdürü Hakan Gür, İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir, Murat Işık ve Hülya Göksu katıldı.

(RSL-Y)



28.07.2017 12:45:24 TSI

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