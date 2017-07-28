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Körfezli gençler meslek edinecek



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü arasında 'meslek edindirme kurslarının' açılması için protokol imzalandı. Eğitimler ilk etapta 3 kurs merkezinde verilecek.

Körfez Belediyesi, öğrencilerin daha iyi eğitim görmesi için verdiği desteği bu kez de gençlerin mesleki eğitim alması için sürdürecek. Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü arasında dün Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın makamında meslek edindirme kurslarının açılması için protokol imzalandı. Başkan Baran, yapılacak hizmetin önemine vurgu yaptı.

Protokol törenine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yanı sıra Başkan Yardımcısı İsa Taş, Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Gökhan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut katıldı. Protokol imza töreni sonrası konuşan Başkan İsmail Baran, eğitime her alanda hizmet vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, "Diğer ilçelerde bu kadar geniş kapsamlı bir birliktelik yok. Zaman zaman İl Milli Eğitim Müdürümüzün başkanlığında ilçe müdürlerimiz ile yaptığımız toplantılarda Körfez'deki birlikteliği hayranlıkla takip ediyor" ifadelerini kullandı.

(UK-RFK-Y)



28.07.2017 12:47:03 TSI

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