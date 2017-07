YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'nden süt üreticilerine soğutma tankı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiğ süt üretimi yapan 30 işletmeye yüzde elli hibe destekli soğutucu tank teslim etti.

Kocaeli'de üretilen sütün, hijyenik koşullarda kalite standartlarını koruyacak şekilde süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak ve toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla süt hayvancılığı tesislerine sabit süt soğutma tankı hibe destek projesi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen proje sayesinde toplamda 100 üreticiye dağıtılacak olan süt soğutma tankı ile günde 75 ton sütün soğuk zincirle sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaşması hedefleniyor.

Soğuk zincir süt tankları, başvuru yapan işletme sahiplerine teslim edilmeye ise başlandı. Bu kapsamda, başvuruları kabul edilen ve gerekli işlemleri yapılan 30 işletmenin süt tankları, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Süt soğutma tanklarının dağıtımı sırasında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, "Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatları ile şimdiye kadar çiftçilerimize her türlü desteği sağladık. Meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, tavuk kümesi, sera yapımı, sera naylonu gibi desteklerimiz her zaman devam edecektir. Bunun yanı sıra 10 büyükbaş ve üzeri sağmal hayvanı olan süt işletmelerine 300 litre, 500 litre, 1 ton, 2 ton, 5 ton ve 10 ton kapasiteli yüzde elli hibeli süt soğutma tankı desteğine de başladık. İşletmelerimize önemli kazanç sağlayacak süt soğutma tankı projemiz, üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de 5 baş ve üzeri süt sığırı bulunan bin 511 süt işletmesi ve 13 bin 706 baş sağmal sığır bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasını önemsiyor. Proje ile ilimizdeki süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak kaliteli ve hijyenik süt üretimine katkı sağlanması, işletmelerdeki ekonomik kayıpların azaltılması ve soğutulmuş çiğ süt ile üreticilerimizin gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

