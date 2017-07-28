ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'nden süt üreticilerine soğutma tankı

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:48
Büyükşehir'nden süt üreticilerine soğutma tankı
Büyükşehir'nden süt üreticilerine soğutma tankı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiğ süt üretimi yapan 30 işletmeye yüzde elli hibe destekli soğutucu tank teslim etti.
Kocaeli'de üretilen sütün, hijyenik koşullarda kalite standartlarını koruyacak şekilde süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak ve toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla süt hayvancılığı tesislerine sabit süt soğutma tankı hibe destek projesi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen proje sayesinde toplamda 100 üreticiye dağıtılacak olan süt soğutma tankı ile günde 75 ton sütün soğuk zincirle sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaşması hedefleniyor.
Soğuk zincir süt tankları, başvuru yapan işletme sahiplerine teslim edilmeye ise başlandı. Bu kapsamda, başvuruları kabul edilen ve gerekli işlemleri yapılan 30 işletmenin süt tankları, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Süt soğutma tanklarının dağıtımı sırasında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, "Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatları ile şimdiye kadar çiftçilerimize her türlü desteği sağladık. Meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, tavuk kümesi, sera yapımı, sera naylonu gibi desteklerimiz her zaman devam edecektir. Bunun yanı sıra 10 büyükbaş ve üzeri sağmal hayvanı olan süt işletmelerine 300 litre, 500 litre, 1 ton, 2 ton, 5 ton ve 10 ton kapasiteli yüzde elli hibeli süt soğutma tankı desteğine de başladık. İşletmelerimize önemli kazanç sağlayacak süt soğutma tankı projemiz, üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de 5 baş ve üzeri süt sığırı bulunan bin 511 süt işletmesi ve 13 bin 706 baş sağmal sığır bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasını önemsiyor. Proje ile ilimizdeki süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak kaliteli ve hijyenik süt üretimine katkı sağlanması, işletmelerdeki ekonomik kayıpların azaltılması ve soğutulmuş çiğ süt ile üreticilerimizin gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.
(UK-GY-Y)

28.07.2017 12:50:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe'de üst yapı çalışmaları hız kazandı
YEREL

KARTEPE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Körfez Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelere ödül
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERE ÖDÜL
Bisiklet yoluna park eden araçlar çekiliyor
YEREL

BİSİKLET YOLUNA PARK EDEN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR
İzmit Belediyesi mehtap turunda
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ MEHTAP TURUNDA
Belediyenin otoparkı, hem ucuz de hem güvenli
YEREL

BELEDİYENİN OTOPARKI, HEM UCUZ DE HEM GÜVENLİ
Sarnıç Han'ın taşları döşeniyor
YEREL

SARNIÇ HAN'IN TAŞLARI DÖŞENİYOR
Kediler için 'dubleks' barınak
YEREL

KEDİLER İÇİN 'DUBLEKS' BARINAK
Başkan Karaosmanoğlu: ''Bangladeş bizim kardeş ülkemiz''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: ''BANGLADEŞ BİZİM KARDEŞ ÜLKEMİZ''
Başkan Baran, genç sporculara futbol topu dağıttı
YEREL

BAŞKAN BARAN, GENÇ SPORCULARA FUTBOL TOPU DAĞITTI
Kağıtsporlu karateciler Deaflympics 2017'de tarihe geçti
YEREL

KAĞITSPORLU KARATECİLER DEAFLYMPİCS 2017'DE TARİHE GEÇTİ
Yukarı Hereke'nin çehresi değişti
YEREL

YUKARI HEREKE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Körfezli gençler meslek edinecek
YEREL

KÖRFEZLİ GENÇLER MESLEK EDİNECEK
Akçaray'da seferler 10 dakikaya inecek
YEREL

AKÇARAY'DA SEFERLER 10 DAKİKAYA İNECEK
Pet Shop eğitimleri tamamlandı
YEREL

PET SHOP EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
Genel Sekreter Bayram devam eden çalışmaları inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER BAYRAM DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Gebze Ağustos Meclisi toplanıyor
YEREL

GEBZE AĞUSTOS MECLİSİ TOPLANIYOR
İzmit Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartepe yaz spor okulları yoğun katılımla devam ediyor
YEREL

KARTEPE YAZ SPOR OKULLARI YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR
Kartepe'ye muhteşem gerdanlık
YEREL

KARTEPE'YE MUHTEŞEM GERDANLIK
Pazarcılardan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
YEREL

PAZARCILARDAN İZMİT BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR
Kartepe'ye yeni kültür merkezi
YEREL

KARTEPE'YE YENİ KÜLTÜR MERKEZİ
Eseler Mahalle Konağı Pazar günü açılıyor
YEREL

ESELER MAHALLE KONAĞI PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR
Kartepe'de mahalle konağı tamamlanıyor
YEREL

KARTEPE'DE MAHALLE KONAĞI TAMAMLANIYOR
Eray Şamdan Avrupa 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL

ERAY ŞAMDAN AVRUPA 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU