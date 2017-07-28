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Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ESOGÜ Tömer'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dünyanın dört tarafından "Türkçe yaz okulu" kapsamında Türkiye'ye gelen Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ'ne ulaştılar.

Öğrenciler, İlk gün ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca ve öğretim elamanlarıyla (ESOGÜ)'de bir araya geldiler.

Misafir öğrenciler ilk günden TÖMER'de Türkçe derslerine ve kültürel gezilere başladılar. ESOGÜ Tömer öğretim elamanlarıyla, Türkçe dersi gören öğrenciler, aynı zamanda Eskişehir örneğinden hareketle Türk kültürü hakkında bilgiler alacaklar ve bazı gelenekleri de deneyerek öğrenecekler. Türkçe öğrenmeye gelen bu öğrenciler 14 Ağustos 2017'de Eskişehir'den ayrılarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de yapılacak kapanış töreninden sonra öğrenciler ülkelerine dönecekler.

(İHA-AS-Y)



28.07.2017 12:52:23 TSI

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