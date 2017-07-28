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Hisarcık'ta biçerdöver denetimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hububat hasadının başladığı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü biçerdöver denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var, uzman ekiplerle birlikte ilçe ve köylerindeki tarım arazilerini gezerek biçerdöverlerin dane kaybının olup olmadığını kontrol ediyor, ayrıca biçerdöver operatörlerini ve çiftçileri bilgilendiriyorlar.

İlçede yaklaşık 40 bin dekar tahıl ekili alan bulunduğunu söyleyen Müdür Seher Sibel Var,"Bu yıl buğdayda 1 dekarda verim 250-300 kilogram, arpada ise 300-350 kilogramdır. Bu oran geçen yıla oranla hayli yüksektir. Yaptığımız biçerdöver denetimlerinde ayrıca çiftçileri de bilgilendiriyoruz. Hububat hasadında dane kaybının en aza inmek için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.(MA-EFE)



28.07.2017 12:54:37 TSI

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