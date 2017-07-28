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Vali Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

- Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun:

- "Siz bize emanetsiniz"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2008 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Köyü yakınlarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidi babası Osman Atacan ve annesi Elif Atacan ile merkeze bağlı Nohuttepe Köyündeki evlerinde bir süre görüşen Vali Coşkun, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Tüm şehitler ailelerinin birer emanet olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Ne zaman bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa her zaman kapım, gönlüm size açıktır. Siz bize emanetsiniz" dedi.

Ziyaret sırasında şehit Atacan için Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda şehit yakını çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehidin ailesi ve yakınları, Vali Coşkun ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

(RSL-Y)



28.07.2017 12:55:49 TSI

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