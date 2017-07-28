Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü'den Vali Büyükakın'a ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.
Vali Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü ile bir süre sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Hülagü de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.
(DA-AS-Y)
28.07.2017 12:55:57 TSI
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