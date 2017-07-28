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Kağıtsporlu karateciler Deaflympics 2017'de tarihe geçti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Samsun'da devam eden İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2017) Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler, aldıkları başarılarla spor camiasından büyük övgü aldı.

Büyükşehir Kağıtsporlu Burak Mert Can ve Fatih Çiçek'in aralarında olduğu erkek kata milli takımı turnuvada şampiyon oldu. 19 ülkeden ve 120 sporcunun katıldığı karate müsabakalarında alınan bu şampiyonluk, aynı zamanda Türkiye'nin takım kata dalında kazandığı ilk Deaflympics şampiyonluğu olarak tarihe geçti. Samsun'da devam eden ve dünyanın sayılı spor organizasyonlarından Deaflympics 2017'de Büyükşehir Kağıtsporlu karatecilerden 60 kilo Kumite'de Burak Mert 3. olarak bronz madalya kazanırken Ferdi Kata'da ise ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Öte yandan ferdi Kata'da Fatih Çiçek ise yine bronz madalyanın sahibi oldu.

(UK-GY-Y)



28.07.2017 13:02:25 TSI

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