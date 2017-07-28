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Büyükşehir'den yaylalara 3,5 milyon liralık yatırım



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın 12 yaylasına 7 su deposu, 84 bin 300 metre içme suyu hattıyla toplam 3,5 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaylaların içme suyu sorununu çözüyor. Başkan Türel'in talimatı ile ASAT ekipleri Alanya'nın Toroslar'da bulunan yaylalarında keşif yaparak projeler hazırlayıp içme suyu sorununun çözümü için düğmeye bastı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanyalıların yaz aylarında yaşamını sürdürdüğü yaylalara içme suyu konusunda önemli yatırımlar yapmaya başladı.

ASAT ekipleri, yaylalarda yer tespiti ve yoğunluğa göre yapılacak işleri planladı ve uygulamaya başladı. İmamlı, Özvadi, Kocaoğlanlı, Fakırcalı, Karapınar, İspatlı, İshaklı, Akdam, Seyricek, Söbüçimen, Tırılar ve Sülüklü yaylalarına toplam 7 su deposu ve 84 bin 300 metre içme suyu boru hattı olmak üzere 3,5 milyon liralık içme suyu alt yapısı yapılacak. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar 15 Eylül'e kadar devam edecek.



Önemli yaşam alanları yaylalar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Büyükşehir Yasası'nın uygulamaya girdiği 2014 yılından itibaren kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için çaba harcıyoruz. Şehirde ne varsa kırsalda da o olsun prensibiyle çıktığımız bu yolda bugüne kadar alt yapı konusunda Antalya'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Alanya'nın da kırsal kesimlerinde önemli yatırımlar yaptık. Yaz aylarında yaylalar yöremizin en önemli yaşam alanları. Buralara kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımız hayvancılık ve tarım için çıkarken, bir çok vatandaşlarımızın da ikinci konutunun olduğu yaşam merkezleri haline gelen önemli yerleşim yerleridir. ASAT ekiplerimizi yaylalara göndererek içme suyu sorunu olan yaylalarda yatırımlara başladık. Bu yıl Alanya yaylalarına 3,5 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırımlarımız devam edecek" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



28.07.2017 13:05:40 TSI

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