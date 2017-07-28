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İlkyardımcılar eğitim seminerinde buluştu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programları devam ediyor. Bu kapsamda 77 Büyükşehir personeli 'İlkyardımcı Eğitimi' başlıklı seminerde buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Ormanpark'ta Büyükşehir personeline yönelik olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında İlkyardımcı Eğitimleri gerçekleştirildi. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmenleri tarafından verilen seminerde Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm daire başkanlıklarında asli görevinin yanı sıra acil durumlarda müdahale etmek üzere ilkyardımcı olarak görevlendirilmiş 77 personel katıldı. 16 saat süren 'İlkyardımcı Eğitimleri' sonunda yapılan teori ve pratik sınavlarda başarılı olan katılımcılar 3 yıl süre ile geçerli 'İlkyardımcı Belgesi' almaya hak kazandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kurum içi eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

(BCT-RFK-Y)



28.07.2017 13:06:10 TSI

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