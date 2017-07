YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yaman: "Gençlerimizin de mutlu olacağı bir kenti inşa edeceğiz"

Vali Yaman: "Gençlerimizin de mutlu olacağı bir kenti inşa edeceğiz"



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte gençliğe yapılan yatırımlara önem verdiklerini kaydederken, "Çalışmalarımızla ilimizde gençlerimiz artık gülüyor" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi çocuk ve gençlik dostu projeleriyle dikkat çekiyor. Eğitim ve öğretim döneminin yaz tatiline girmesinin akabinde öğrencilerin ve gençlerin sosyal olabilmeleri adına tüm imkanlarını seferber eden Belediye, vatandaşlar tarafından beğeni kazanıyor. Bu bağlamda gençlerin mutlu olabileceği çalışmalar da ön plana çıkıyor. Mardin büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi önderliğinde gençler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diriliş Kampı'na katıldılar. Burada gençler okçuluk, paint ball, hayvanat bahçesi gezisi ve SEKA Kağıt Fabrikası gezisi, Bilim Müzesi gezisi ve dağ yürüyüşleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu nedenle gençlerin mutluluğunu hedefleyen çalışmalara imza attıklarını belirtti. Yaman, "Belediyemiz ilimizde her yaştan her kesimden vatandaşımızın mutlu olmasını hedefleyen bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle yediden yetmişe her vatandaşımızı ilgilendiren çalışmalarımız söz konusudur. Gençlerimiz de bizler için her zaman önemlidir. Gençlerimizin rahat ve mutlu olabileceği bir kenti inşa etmek hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Bu nedenle gençlerimize yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz çalışma da bu düşünceden hareketle yapılmıştır" dedi.



Dolu dolu bir hafta

Gençlerin Kocaeli'nde Diriliş Kampı'nda unutamayacakları bir hafta yaşadıklarını aktaran Yaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle güzel bir işbirliği sağladık. Bu kapsamda Kocaeli-Mardin gönül köprüleri kuruldu. Kurulan bu köprü ilimizde de yatırım olarak geri dönüş sağladı. İşte bu birlikteliği gençlerimize yönelik çalışmalarla da sürdürmekteyiz. Kocaeli'ne yolladığımız gençlerimiz bir haftada birçok sosyal aktivite gerçekleştirmiştir. Bundan sonra da buna benzer çalışmalarımızla gençlerimizin mutlu olmasına vesile olacağız" diye konuştu.

(BS-MP-Y)



28.07.2017 13:06:55 TSI

NNNN