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Diyarbakır'da 'Kardeşlik ve Spor Turnuvaları' devam ediyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 22 Temmuz'da başlayan "Kardeşlik ve spor Turnuvaları" tüm hızıyla devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında başlayan etkinlikler, Diyarbakır'la birlikte 9 ili kapsıyor. Diyarbakır'da yarın sona erecek turnuvalar, 3x3 basketbol, badminton ve bisiklet branşlarını kapsıyor. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör olaylarının yaşandığı illerde sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücünü kullanmak amacıyla böylesi anlamlı bir projenin başlatıldığını söyledi. Demir, bölge gençliğinin ve halkın spor olarak gelişiminin sağlanması için başlatılan "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları"nın Diyarbakır'da büyük bir ses getirdiğini belirtti. Demir, "Bu proje Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 9 ili kapsıyor. Bu illerimizde de bu etkinlikler devam ediyor. Diyarbakır'da başlayan etkinliğimize beklemediğimiz bir katılım oldu. Çocuklarımız büyük bir ilgi ve istekle "Kardeşlik ve spor Turnuvaları"na katıldılar. Bizde bu etkinliğin sağlıklı bir şekilde yapılması için tüm çalışanlarımızla seferber olduk. Onların huzurlu bir şekilde aktivitelerini sürdürmelerini sağladık. Turnuvamız yarın yapılacak etkinliklerle son bulacak" dedi.

Demir, Sümerpark Ortak Yaşam alanı ve Hevsel Bahçeleri mevkisinde yapılan etkinliklere vatandaşların da büyük bir ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

(İHA-MP-Y)



28.07.2017 13:11:01 TSI

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