KESK'ten toplu sözleşme talebi
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Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Şubeler Platformu üyeleri, 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme talepleri hakkında basın açıklaması yaptı.
KESK Samsun üyeleri Samsun Vergi Dairesi önünde toplanarak, 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecine dönük taleplerini ifade etmek için basın açıklaması yaptı. Üyeler adına basın açıklamasını okuyan KESK Samsun Dönem Sözcüsü İsrafil Şahin, taleplerini şöyle sıraladı:
"Özelleştirmeler durdurulsun, sözleşmeli, taşeron, esnek ve kuralsız çalışma yasaklansın. Sözleşmeli statüsünde çalışanlar 4/A kadrosuna alınsın. Kadrolaşma, sürgün, rotasyon, soruşturma, mobbing ve mülakat gibi ayrımcılık oluşturan bütün uygulamalara son verilsin. Kamu hizmetleri işletmecilik esasına göre değil, toplumsal fayda gözeterek sağlansın."
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
(ED-SLH-SÜ-Y)
28.07.2017 13:46:17 TSI
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