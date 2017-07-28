YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da kanalizasyon hattı yenileme çalışması

Van'da kanalizasyon hattı yenileme çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Şabaniye Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde kanalizasyon hattını yenileme çalışmasını sürdürüyor.

Şabaniye Mahallesi'nde hazır halde bulunan altyapının yetersizliğinden ve sürekli arıza vermesinden dolayı yenileme çalışmasını başlatan VASKİ ekipleri, işi bitirme aşamasına getirdi. Çalışmaları yerinde takip ederek, VASKİ ekiplerine yardım etmek için elinden geleni yapan Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ çalışanlarına memnuniyetini dile getirdi. Bilir, ''2 yıldır bu mahallede muhtarlık görevi yapıyorum. 2017 yılı çalışma sezonuyla birlikte mahallemizde toplamda 2 kilometrelik kanalizasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmanın ilk etabı olan 300 metrelik kısmı Hasanbey Caddesi'nde yapıldı. Ben ve mahallelim gelen hizmetten memnunuz, çalışan tüm ekibe teşekkür ediyoruz'' dedi.

(MSA-Y)



28.07.2017 13:52:19 TSI

NNNN

