VAN (İHA) - Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, son günlerde şehrin gündemini meşgul eden konularla alakalı bir açıklama yaptı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Özay İlhan, "Gölü de doldurursunuz, parkı da satarsınız, nasılsa önünüzde engel yok. Çünkü siz her şeye bir kılıf uydurmayı iyi bilirsiniz" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her türlü sözü, en güzel müjdeleri verirsiniz. Nasılsa itiraz eden de yok. Zaten biri itiraz etse, her türlü etiketi de vurursunuz. Bir de deprem yaşadık bu şehirde, iyi kötü izleri bulunmakta. Bir kaç iyi hatıradan biriydi eski Jandarma Merkez Komutanlığının yerinde ki şehir parkı, onu da satmaya kalkıyorsunuz. Ha büyükşehir olmuşuz ha beton şehir, sizin için fark etmez. Nasılsa Van sizin için geçici vekillik şehri ya da arada gezintiye gelip gittiğiniz şehir. İsterseniz TOKİ'ye isterseniz karayollarına yetki verdirirsiniz. Sorsalar sizle ilgisi de olmaz ve siz de bu yanlışları düzeltmek için elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Evet, elinizden geleni yapıyorsunuz şüphemiz yok, sözde güç birliği toplantılarıyla her seçim öncesi uyduruk 'Nevruz Efsaneler' şehri gibi vaatlerle toplumun gazını da alıyorsunuz. Çünkü sizin Van diye bir derdiniz de yok. Bu metni yazarken haber aldık, Sayın Valimiz devreye girmiş ve TOKİ parkı şu an için satış listesinden çıkarmış, yarını muallâk. Biz yinede Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak uyarıyoruz, bu kent için adam gibi gayret edin, hizmet edin ya da beceremiyorsanız bir gelin danışın. Bu vurdumduymaz tavrınızdan vazgeçin ya da bu şehrin üzerine daha fazla yük olmayın."

