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Offroad ile Konuralp tanıtım atağı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Karadeniz Off-Road Düzce Yarışması Konuralp tanıtım şenliklerine dönüştürülüyor. 5-6 Ağustos tarihlerinde kısa adı KAMOK olan Karadeniz Bölgesi Mahalli Off-Road yarışmasının ikinci ayak bölümü Düzce'de olacak. Düzce belediyesi yarışmanın Konuralp'de yapılması nedeniyle, Off-Road ile Konuralp tanıtım etkinliklerini bir arada gerçekleştirecek.

Düzce Belediyesi, Düzce Off-Road Birliği ve Konuralp Turizm Marka Derneği işbirliği ile 4-5-6 Ağustos tarihlerinde 'Konuralp Anma ve Turizm' etkinlikleri gerçekleştirecek. Buna göre etkinlikler 4 Ağustos'ta yöresel halk oyunları gösterileri ile başlayacak. 5-6 Ağustos tarihlerinde de her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen Karadeniz Bölgesi Mahalli Off-Road yarışmaları yapılacak. Yarış süresince de Konuralp sınırları içinde trekking turları, yöresel halk oyunları ve okçuluk gösterileri ile eko turizm aktiviteleri planlandı. Etkinlik süresi içinde yarışmacılara yöresel yemekler ikram edilecek.

(TT-AY)



28.07.2017 13:58:13 TSI

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