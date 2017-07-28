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Başkan Özgüven, Milletvekili Etyemez'le görüştü



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile görüşerek, ilçenin sorunlarını ele aldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Böyle çalışkan ve Ereğli sevdalısı bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ereğli için ne yapılabiliriz sürekli kovalayan ve mesai gözetmeksizin göstermiş olduğu özveriden dolayı Özkan Beye teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Şehrimize yapılacak hizmetlerde her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Hizmet açısından bulunduğumuz makamların ağırlığını bilerek birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Bir dizi toplantılar kapsamında bulunduğumuz Ankara'da vekilimizi makamında ziyaret ettik. Şehrimiz için yapacağımız hizmetler noktasında istişarelerde bulunduk. Vekilimizin güveni ve desteklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Hizmet için çıktığımız bu yolda İlçemizin dertleriyle dertlenmek, hizmet için canla başla çalışmak halkın feraseti ile bulunduğumuz makamların asli sorumluluğudur. Bu bilinçle vekilimizle beraber Ereğlimizin sorunlarını çözmek noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizlere verdiği destek ve göstermiş oldukları samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ereğli için buradayız ve olduğumuz süre zarfında da İlçemiz için yapılacak projeleri de gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(AH-Y)



28.07.2017 14:01:06 TSI

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