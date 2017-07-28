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Muhtarlardan Başkan'a tebrik



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Muhtarlar Derneği, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediyesinin çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, "Marka Belediye ve Marka proje ödüllerinin Kütahya Belediyesine verilmesi bizleri çok gururlandırdı. Bu başarıların devam edeceğinden şüphemiz yok. Muhtarlar Derneği olarak Kütahya Belediyemiz ile uyum içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ve yönetimi hazır bulundu. (EFE)



28.07.2017 14:03:25 TSI

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