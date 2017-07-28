YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ceylan, şehidin kardeşine makam aracını tahsis etti

Başkan Ceylan, şehidin kardeşine makam aracını tahsis etti



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1998 yılında, vatani görevini yaparken terör örgütü PKK ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Hayrullah Demir'in kardeşi Emre Demir'in düğünü için makam aracını tahsis etti.

Köyceğiz'de bir çiçekçide süslenen Başkan Ceylan'ın makam aracı, daha sonra şehidin Toparlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada, gelin ile birlikte araca binen şehit kardeşi, konvoy eşliğinde ilçe merkezinde tur atarak, düğünün yapılacağı alana geldi.

Şehit kardeşi Emre Demir, "Belediye Başkanımız Kamil Ceylan her zaman yanımızda oldu. Bugün bizim için çok değerli bir sürpriz yaptı. Kendi makam arabasını süsleyerek gelin arabası yapmış, Devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu bir kez daha hissettik" dedi.

Düğüne, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

(CC-MB-Y)



28.07.2017 14:05:28 TSI

NNNN

