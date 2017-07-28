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Ezilmekten son anda kurtuldular



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman'da bir otomobilin karıştığı ve 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris'ten, Dalaman Havalimanı istikametinde seyreden Ertan Acet yönetimindeki 48 T 4262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Tatiana ve Olga Rusmıshkova yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, Acet'in kullandığı aracın, hızla yol kenarında bekleyen vatandaşların üzerine doğru geldiği vatandaşların da üzerlerine gelen aracı son anda fark ederek yola doğru kaçtıkları görülüyor.

(CC-MB-Y)



28.07.2017 14:06:39 TSI

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