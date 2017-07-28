Edremit Belediyesinden yol yapım çalışması
(Fotoğraflı)
İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin değişik noktalarında başlatılan yol çalışmaları aralıksız sürüyor.
İlçeye bağlı mahallelerde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda farklı çalışmalar devam ederken; yol genişletme, reglaj, stabilize yol ve asfalt serimi de sürüyor. Halkın yaşam kalitesinin arttırılması için Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafında Enginsu, Memur-Sen TOKİ ve Kavurma Mahallesi'nde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında yollarla birlikte mahalleler güzelleşirken, mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getiriyor.
(MSA-Y)
28.07.2017 14:16:35 TSI
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