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Sungurlu'ya yeni mesire alanı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından Akçalı Köyü mevkiine yapılan yeni mesire alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Biz bu güzelliklere estetik dokunuşlar yaparak, hem ilçe halkımızın hem de ilçe dışından gelen misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri, ferah ve nezih ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce mesire alanında ilk etapta 250 adet Çınar yapraklı ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra uygulanacak dolgu toprak çalışmamızın akabinde 5 bin adet değişik türlerde bitki ve fidanları toprakla buluşturacağız. Altyapı ve yeşillendirme çalışmalarımız tamamlandığında ise Belediye olarak imalatını kendimiz yapmış olduğumuz kamelyaları mesire alanımıza yerleştireceğiz. Ne yapıyorsak Sungurlumuz, vatandaşlarımız için yapıyoruz. 2. mesire alanımız şimdiden Sungurlumuza hayırlı olsun.'' dedi.

Toplamda 27 dönüm arazi üzerine kurulacak olan mesire alanı içerisinde 60 araçlık otopark, 36 adet kamelya, 1300 metrekare futbol sahası, 300 metrekare voleybol sahası, 700 metre yürüyüş yolları, oyun gurupları, dinlenme alanları, mescit ve lavaboları, banklar, aydınlatma ekipmanları ve bunun gibi bir çok peyzaj öğelerini de barındıran modern bir mesire alanı olacağı bildirildi.

(SŞ-BÖ)



28.07.2017 14:24:31 TSI

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