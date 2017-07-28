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Vali Ustaoğlu'ndan sevgi evlerine ziyaret

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:23
Vali Ustaoğlu'ndan sevgi evlerine ziyaret
Vali Ustaoğlu'ndan sevgi evlerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, sevgi evlerinde yaşamlarını sürdüren çocukları ziyaret ettiler.
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerini ziyaret ettiler. İl Müdürü İsmetullah Altun ve Sevgi Evleri Müdiresi Mine Aktaş tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, daha sonra burada bulunan 4 evi gezdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Ustaoğlu ve eşi, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri dağıttılar.
Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, "Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi, onların yaşamlarına güzellikler katacaktır. Sevgi evlerindeki yaşam standartlarının güzel olması, devletimizin büyüklüğünü gösteriyor" dedi.
Sevgi evleri, 0-18 yaş aralığında 24'ü kız, 14'ü erkek olmak üzere toplam 38 çocuğa hizmet veriyor.
(VO-MSA-Y)

28.07.2017 14:24:33 TSI
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