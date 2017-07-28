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Van'da 'Vatansever Gençler' derneği kuruldu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da vatan ve bayrak sevgisini yaymak, kardeşlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla Van Vatansever Gençler Derneği kuruldu.

Van Vatansever Gençler Derneği Kurucu Başkanı Veysel Taşdemir, geleceğimiz olan gençlerin milli ve ahlaki değerlerine bağlı olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için dernek kurduklarını söyledi. Gerekli başvurularının kabul edildiğini ve resmi statülerini aldıklarını belirten Veysel Taşdemir, "Amacımız gençlerimize vatan ve bayrak sevgisini aşılatmaktır. Kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirerek, vatanına ve milletine sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Van Vatansever Gençler Derneğimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde derneğimizin yönetim kurulunu belirleyerek kamuoyuna deklere edeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



28.07.2017 14:27:29 TSI

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