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Çocukların kültürel gelişimine katkı sağlayan merkez



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine kurs veren MABEM kurumlarının yanı sıra 04-12 yaş arasındaki çocuklara da, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde verdiği eğitimle gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde de çocuklara birçok branşta kaliteli eğitim imkanı sunuluyor. Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde birçok branşta eğitim verildiğine dikkat çeken Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Müge Erin, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Alaşehir ilçemizde de hizmet veren merkezimizde şuanda mental aritmetik, matematik, İngilizce, okul öncesi, gitar ve satranç kursları verilmektedir" dedi.

Alaşehir'de çocukların hem farklı branşlarda eğitim almasını sağlayan, hem de keyifle zaman geçirmesini sağlayan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin hizmete açılmasından dolayı öğrenci velileri memnuniyetini paylaştı. Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocukları eğitim gören Hatice Şentürk, Sibel Demirhan ve Sevil Çıray ilçeye kazandırılan modern merkezin çocuklarının gelişimlerine olan katkısını vurguladı.

(AY-Y)



28.07.2017 14:29:30 TSI

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