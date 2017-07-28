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İlkadım'da camilere tarihi rötuş



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi taş sıva yöntemini kullanarak camilere tarihi bir görünüm kazandırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaptığımız çalışmaların tamamını büyük bir araştırma ve doğru planlama ile hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bu son uygulamada olduğu gibi sıradan bir uygulama yerine yenilikleri takip ederek gerçekleştirdiğimiz ve taş sıva adı verilen teknikle yaptığımız çalışmalar kalıcı, güzel ve modern oluyor" dedi.

İlkadım sınırları içerisinde bulunan bütün camilerde mutlaka bir yenileme ve bakım çalışması yapıldığını belirten Tok, "Camiler bizim inancımızda çok büyük değere sahip. Bunun yanı sıra cemaatimizle ve hemşerilerimizle bir araya gelerek hasbihal edebildiğimiz önemli alanlardır. 3 yıl gibi kısa bir sürede camilerde yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra yeni yapılan camilere de büyük destekler sağlıyoruz. Birçok caminin minaresini bizler yapıyoruz. Bunların yanı sıra cami avlularımızı yıkıyor, cami halılarımızı gül suyu ve kokuları ile temizliyoruz" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



28.07.2017 14:30:34 TSI

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