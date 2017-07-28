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Elektrik akımına kapılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:29
Elektrik akımına kapılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Elektrik akımına kapılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ilçesinde 10 gün önce elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi. Babası ile birlikte bahçede çalışan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut henüz belirlenemeyen nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı.
Elektrik akımına kapıllan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Tahsin Can Korkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
(MB-YE-AÖ-Y)

28.07.2017 14:31:17 TSI
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