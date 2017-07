YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elektrik akımına kapılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ilçesinde 10 gün önce elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi. Babası ile birlikte bahçede çalışan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut henüz belirlenemeyen nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapıllan 14 yaşındaki Tahsin Can Korkut olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Tahsin Can Korkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

(MB-YE-AÖ-Y)



28.07.2017 14:31:17 TSI

NNNN