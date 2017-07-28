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Gelecek için yeni umut meyvecilik



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği "Meyveciliği Geliştirme ve Yayma Projesi" kapsamında biri Tekman, ikisi Karaçoban ilçesinde olmak üzere üç adet meyve bahçesi (elma, vişne) tesis edildi.

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından meyveciliğin yaygın olmadığı ilçelerde ilk defa oluşturulan meyve bahçelerinin tesis edilmesindeki amacın ilde hayvancılık ve tarla ziraatının yanında, meyvecilik faaliyetlerini de geliştirmek, bitki desenini çeşitlendirmek suretiyle çiftçi ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmek olduğu belirtildi.

Söz konusu proje kapsamında üreticilere fidan, gübre, çevre ihata malzemeleri, damla sulama sistemi kurulumu ve teknik destek sağlanarak üç üreticiye; 10'ar dekardan, toplam 30 da, meyve bahçesi kuruldu. Projenin uygulama aşamasında ise; üreticilerin ve bahçe kurulacak arazilerin tespiti, çiftçi eğitim seminerleri, teknik personel eğitimi, bahçe ihatalarının yapılması, fidan dikimi ve damla sulama sistemlerinin kurulum çalışmaları planlanan programlar dahilinde tamamlandı.

Proje süresince tesis edilen meyve bahçelerinin gelişim seyri il, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uzman teknik elemanları eşliğinde takip edilerek projenin sürdürülebilirliliği değerlendirilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017 tarımsal üretim yılı içinde başlatılan profesyonel meyve bahçesi oluşturma çalışmaları sonraki yıllarda özellikle meyveciliğin yoğun yapıldığı ilçelerde de uygulanması planlanmakta.

(AA-AA-Y)



28.07.2017 14:32:19 TSI

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