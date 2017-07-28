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Kadına şiddete dans ile dikkat çektiler



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Malatya'da kadına yönelik şiddete AB projesi kapsamında dans ederek dikkat çektiler.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Avrupa Birliği (AB) Erasmus Projesi kapsamında İspanya, Bulgaristan, Romanya ve Polanya'dan gelen gençler açılan stant da kadına şiddete yönelik AVM müşterilerine bilgilendirmelerde bulundu.

Kendi ülkelerine yönelik ziyaretçilere bildiler de aktaran Avrupalı gençlerin dansları da büyük ilgi gördü. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ülkelerinin danslarını sergileyen gençlerin etkinlikleri gün boyu sürdü.

(SD-SD-Y)



28.07.2017 14:36:01 TSI

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