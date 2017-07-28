Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek
- Üniversiteye Hazırlık Kursu açılacak
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Üniversiteye Hazırlık Kursu açılacak.
Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek Üniversite Hazırlık Kursları Salköprü Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek. Eşit ağırlık alanında üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin kabul edildiği kurslara kayıtlar başladı.
Kurslarla ilgili olarak 0422 502 06 66 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.
(BT-SD-Y)
28.07.2017 14:36:15 TSI
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