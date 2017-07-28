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ATSO'dan "Antalya İnovasyon Ödülü"

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:35
ATSO'dan "Antalya İnovasyon Ödülü"
ATSO'dan "Antalya İnovasyon Ödülü"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2017 yılı ATSO Geleneksel Ödül Töreni" kapsamında ilk kez "Antalya İnovasyon Ödülü" verileceğini açıkladı. Ödül; "ürün", "hizmet", "pazarlama", "organizasyon" ve "süreç" inovasyonu olmak üzere 5 kategoride verilecek.
ATSO Başkanı Davut Çetin, oda olarak 2017 yılını "İnovasyon Yılı" ilan ettiklerini, bu temayı çeşitli etkinlikler ile desteklediklerini söyledi. Çetin, "İnovasyon tüm sektörler için geçerli olan bir kavram. Bir sanayi tesisimiz de, bir otelimiz de hatta kent merkezindeki bir restoranımız da inovasyon yaparak işlerini geliştirebilir, ticarete, ekonomiye hatta kent kültürüne katkı koyabilir. Dünya her anlamda hızla değişirken herkesin, her kentin, her işletmenin bu değişime ayak uydurması, bunun için de inovasyon kültürünü benimsemesi gerekiyor. inovasyon/yenilikçilik kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmektir, yenileşme konusunda farkındalık yaratmaktır" dedi.
İnovasyon ödülü 5 kategoride verilecek
İnovasyon ödüllerinin 5 kategoride verileceğini belirten Başkan Davut Çetin, "Ödüller; Ürün İnovasyonu, Hizmet İnovasyonu, Pazarlama İnovasyonu, Organizasyon İnovasyonu, Süreç inovasyonu kategorilerinde verilecek. Antalya İnovasyon Ödülü'ne sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Antalya'da yerleşik Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu bir veya birden fazla kişi, kurum ve kuruluş başvuruda bulunabilir veya başkasını aday gösterilebilir. Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmayacak. 2015 yılı ve sonrası tüm fikir, proje ve çalışmalar önerilebilecek. Katılmak isteyenlerin 21 Ağustos Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma Geliştirme Müdürlüğü'ne katılım dosyalarını elden teslim etmeleri gerekiyor."
Değerlendirme sonuçlarının başvuru sahiplerine yazı ile bildirileceğini belirten Davut Çetin, ödüllerin ATSO 2017 Geleneksel Ödül Töreni'nde takdim edileceğini sözlerine ekledi.
(SÇ-SÇ-Y)

28.07.2017 14:37:52 TSI
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