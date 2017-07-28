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Tokat'ta, tıbbi genetik polikliniği açıldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:38
Tokat'ta, tıbbi genetik polikliniği açıldı
Tokat'ta, tıbbi genetik polikliniği açıldı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Tıbbi Genetik Polikliniği hasta kabulüne başladı.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu, Tokat'ta eksik olan branşlardan Tıbbi Genetik polikliniğin hizmete kazandırıldığını söyledi. Tıbbı Genetik bölümünde sakat veya düşük olan doğumlar, genetik hastalığa sahip bazı hastalıkların nedenlerini araştırıp ona göre yol haritası çizen bir dal olduğunu ifade ederek Bülbüloğlu,"Tokat'ta bu bölümün açılması için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Genetik Uzmanı Dr. Şenol Çitli ile görüşmemiz olumlu geçti ve Tokat'a geldi. Hastanenin imkanlarını görünce memnuniyetle çalışacağını beyan etti. Kendisinin güzel işler yapacağından emin olduğumuz için davet ettik ve hasta kabulüne başladı. Bundan sonra artık insanların çevre illere gitmesine gerek kalmayacak. Tokat'ta bu hizmet veriliyor olacak" dedi.
Tıbbı Genetik Uzmanı Dr. Şenol Çitli, Tokat'ta hastaların başka bir bölümün yönlendirmesi olmada da doğrudan muayene olabileceklerini söyledi. Tokat'tan artık İstanbul, Ankara, Samsun, Kayseri gibi büyük illere hastaların gitmesine gerek kalmadığını ifade eden Çitli,"Hastalarımız dahiliye bölümüne gidiyor gibi muayene olmaya gelebilir. Hastalarımızdan kan alarak genetik laboratuvarımızda DNA'sı okunarak herhangi bir bozukluk varsa eğer raporlandırılıyor. Raporlandırıldıktan sonra kişiye yapılması gereken durumlar izah edilerek, tedavi protokolü çiziliyor. En sık karşılaştığımız hastalıklar ise kısırlık, gebelik düşükleri, Akdeniz anemisi, sakat doğumlar, zeka geriliği, kısa boy gibi anomali durumlar. Bunun dışında kanserde bir genetik durumdur. Kanser genetiğinde bizim alanımıza girmektedir. Ayrıca hastalara evlilik önce genetik danışma hizmeti de vermekteyiz. Akraba evliliği gibi durumlarda soy ağacı çizilerek genetik risk hesaplamaları yapılarak doyurucu bilgi verilmektedir. Gerekirse genetik tesler yapılarak çocuk doğurmaları planlanmaktadır" diye konuştu.



(Nİ-UY-Y-)

28.07.2017 14:39:39 TSI
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