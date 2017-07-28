Çifteler'de trafik kazası; 3 yaralı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çifteler-Han Karayolu'nun ilk kilometresinde sabah saatlerinde yaşandı. K.Y.M. idaresindeki aracın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı takla atması sonucu, yolcular G.Y., E.A.M. ve A.M. yaralandı. Kazada yaralanan 3 şahıs, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
(MSY-AS-Y)
28.07.2017 14:40:56 TSI
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