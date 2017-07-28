Yağmur şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğle saatlerinde yağan şiddetli yağmuru fırsat bilerek satış yapmak için sokaklara çıkan şemsiye satıcılarının yüzü güldü.
Yağan yağmur kısa sürede şehir merkezinde etkisini arttırdı. Hazırlıksız çıkan vatandaşlar bina altlarına ya da dükkanlara sığınmak zorunda kaldı. Etkili olan yağışı fırsata çevirenler ise şemsiye satıcıları oldu. Sokaklara çıkan ve kısa sürede çok sayıda satış yapan satıcıların yağmur yüzünü güldürdü. Seyyar satıcılar yağışta çok sayıda şemsiye sattıklarını söyledi. Yağmurla birlikte ardından yüzlerinin güldüğünü ifade eden satıcı, "Yağmur yağınca normalden kazancımız artıyor. Bizim gibi seyyarlar için bu bir şans diyebiliriz" şeklinde konuştu.
(AS-HA-Y)
28.07.2017 14:44:03 TSI
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