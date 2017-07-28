Annesine not bırakan genç kız evden kaçtı
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15 yaşında ki E.S. annesine 'sevdiğin insana kaçıyorum. Beni merak etmeyin" şeklinde not bırakıp evden kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'ya bağlı Kuşçalı Köyü'nde oturan E.S., sabah saatlerinde kızı E.S.'nin 'sevdiğim insana kaçıyorum. beni merak etmeyin" şeklinde not bırakarak evden ayrıldığını, tüm aramalara rağmen kızını bulamadığını belirterek kızının bulunması için jandarmadan yardım istedi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama çalışmasının başlatıldı bildirildi.
(SŞ-BÖ)
28.07.2017 14:45:36 TSI
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