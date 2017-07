YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Annesine not bırakan genç kız evden kaçtı

Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15 yaşında ki E.S. annesine 'sevdiğin insana kaçıyorum. Beni merak etmeyin" şeklinde not bırakıp evden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'ya bağlı Kuşçalı Köyü'nde oturan E.S., sabah saatlerinde kızı E.S.'nin 'sevdiğim insana kaçıyorum. beni merak etmeyin" şeklinde not bırakarak evden ayrıldığını, tüm aramalara rağmen kızını bulamadığını belirterek kızının bulunması için jandarmadan yardım istedi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama çalışmasının başlatıldı bildirildi.

28.07.2017 14:45:36 TSI

