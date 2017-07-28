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İHA Fotoğrafları Çanakkale destanı tanıtım merkezinde



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Çanakkale destanı tanıtım merkezinde ziyaretçilerle buluşuyor.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını sergilemeye devam ediyor. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde açılan sergi, tarihi alanı gezmek için gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü'nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu. 'Tarihe Tanıklık Edenler' adlı sergi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde gezilmeye devam edilebilecek.

(GD)



28.07.2017 14:47:37 TSI

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