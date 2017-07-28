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Büyükşehir Müşküle Camii'ni yeniledi

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:46
Büyükşehir Müşküle Camii'ni yeniledi
Büyükşehir Müşküle Camii'ni yeniledi

(Fotoğraflı)

Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Yaklaşık iki yıl önce İznik ilçesine bağlı Müşküle köyüne çok amaçlı bir salon kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tarihi camiyi yeniden inşa edip ibadete açtı.
Büyükşehir Belediyesi, Müşküle köyüne bir eser daha kazandırdı. Yaklaşık iki yıl önce bölgeye çok amaçlı bir salon kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi camiyi de ayağa kaldırıldı. Eski caminin yerine yeniden aslına uygun olarak yapılan caminin en alt katında Kur'an-ı kerim kursu, imam odası, şadırvan ve tuvaletler ile çok amaçlı salon bulunuyor. Cami haricinde çevre düzenlemesi de yapıldı. Anıt ağacın etrafı yeniden düzenlenirken, ahşap şadırvan yapıldı ve cami çevresi trotuarla çevrildi. Üç kubbesi bulunan cami, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve mahallelinin katıldığı törenle ibadete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her Cuma günü güzel açılışlar yapmaya gayret ettiklerini, bugün de İznik'te Müşküle'deki camiyi ibadete açtıklarını söyledi. Müşküle'ye ilk geldikleri zaman istenen ilk hizmetin cami olduğunu hatırlatan Recep Altepe, "Cami harabe halindeydi. Hemen programa aldık. Projesini tamamladık, imalata başladık ve kısa süre içinde tamamladık, bugün açıyoruz. Yaklaşık 800 bin TL'ye mal olan güzel bir eser oldu. Ahşap şadırvanı, müştemilatı ve çevre düzenlemesiyle Müşküle'ye değer kattı. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.
Belediye Başkanı Osman Sargın da, bütünşehir uygulamasıyla artık illerin, ilçelerin ve mahallelerin de güçlendiğini vurguladı. Her mahalleye hizmetlerin süratle geldiğini ifade eden Sargın, "Türkiye'de 10-15 yıl evvel böyle eserler devlet eliyle yapılınca büyük sansasyon olurdu, büyük reklamlar yapılırdı. Allah'a şükürler olsun artık devlet daha büyük işleri gerçekleştiriyor. Yerel yönetimler güçlendikçe de bu tür hizmetler, böyle muazzam eserler en kısa sürede hizmete sunuluyor" dedi.
(MŞ)

28.07.2017 14:49:03 TSI
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