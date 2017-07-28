ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit polisin adı Van'da yaşatılacak

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:49
Şehit polisin adı Van'da yaşatılacak
Şehit polisin adı Van'da yaşatılacak
- İpekyolu Belediyesi, Şehit Polis Ahmet Çam adına park yapıyor

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, 2016 yılında PKK tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit düşen Polis Ahmet Çam adına park yaptırıyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak'ta 10 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen bombada şehit düşen Polis Ahmet Çam için park yapılıyor. İpekyolu Belediyesi tarafından Eski Hanımlar El Emeği Pazarı yerinde yapılacak parkın temeli atıldı. Törende bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak olduğunu belirtti. İlçedeki vatandaşların aileleriyle birlikte gidebilecekleri ve güzel zaman geçirebilecekleri alanları arttırmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Bu anlamda altyapı çalışması olduğu gibi park çalışmamız da var. Burası İpekyolumuzun merkezi bir yeri. Böyle merkezi bir yeri vatandaşlarımıza ve İpekyolumuza park olarak kazandırmak istedik. Çünkü burası her tarafı binalarla kaplı olduğu için vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte oturabileceği, çocukların oynayabileceği bir yer yok. Bizde bu amaçla bin 600 metrekarelik alanı park olarak düşündük" dedi.
Oluşturulan parkta birçok merkezin olacağını dile getiren Öztürk, "Parkımızda bir kitap kafe bulunacak. Bunun yanında çocuklarımız için özel uçak görünümlü alanlar, spor için fitness grupları ve yürüyüş alanlarımız olacak. Ayrıca parkımızda yine vatandaşlarımızın oturabilecekleri banklar, üniversite öğrencileri için bisiklet alanları oluşturduk. Bu sayede evi yakın olan öğrenciler sabah parka gelip bisikletini bırakabilecek, akşam yine okul dönüşü bisikletine binip evine gidebilecek. Ayrıca yine parkta wifi alanları, akülü araçlar ve telefonlar için şarj alanları bulunacak" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayı içerisinde parkın hizmete açılacağını da sözlerine ekleyen Öztürk, parka 2016 yılında PKK tarafından yola döşenen bombada şehit düşen Polis Ahmet Çam adının verileceğini söyledi. Öztürk, "Van'da, 2016 yılında bomba imha uzmanı Polis Ahmet Çam, PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Bizde bu kapsamda şehidimizin ismini buraya vermeyi uygun gördük" şeklinde konuştu.
Açıklamalarında eski YYÜ Araştırma Hastanesinin yerindeki boş arazide bir parkın oluşturulacağı müjdesini de veren Öztürk, şöyle konuştu:
"İpekyolumuzun parklara ve yeşil alanlara ihtiyacı var. Bu nedenle eski araştırma hastanesi olarak bilenen 8 dönümlük alanda kent park uygulamasını yapacağız. Bu parkla ilgili proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Şu anda ihale aşamasına getirdik. İnşallah yaz mevsimi bitmeden ihalesini yapacağız."
Oluşturulacak parkın down sendromlular tarafından işletileceğini belirten Öztürk, "Down sendromlular tarafından işletilecek bu parkta, çocuklara yönelik oyun alanları, basketbol ve voleyboldan oluşan açık spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet alanları olacak. İnşallah 2 ay içerisinde bu parkımızın da temelini atmış olacağız. Bu kapsamda bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İpekyolu Belediyesi olarak köylerde de parkların oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Kaymakam Öztürk, "16 çocuk parkının kurulumunu köylerimize yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız için, ailelerimiz için yeşil alan çok önemli. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte oturacakları nezih mekanları oluşturmak adına bu tür çalışmalarımızı ara vermeden yapıyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından parkın temeli atıldı.
(ATL-MSA-Y)

28.07.2017 14:51:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Van İŞGEM Büyüyor' projesi
YEREL

'VAN İŞGEM BÜYÜYOR' PROJESİ
Van'da akaryakıt kaçakçılığı
YEREL

VAN'DA AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI
Van'da 'OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı
YEREL

VAN'DA 'OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI' YAPILDI
Caddelerde bulunan demir korkuluklar ve kaldırımlar boyandı
YEREL

CADDELERDE BULUNAN DEMİR KORKULUKLAR VE KALDIRIMLAR BOYANDI
Başkale Devlet Hastanesinin bahçesi asfaltla kaplanacak
YEREL

BAŞKALE DEVLET HASTANESİNİN BAHÇESİ ASFALTLA KAPLANACAK
Çaldıran'da yol yıkama çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA YOL YIKAMA ÇALIŞMASI
Özalp ilçesinde iş yeri denetimi
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE İŞ YERİ DENETİMİ
VASKİ'den eğitim semineri
YEREL

VASKİ'DEN EĞİTİM SEMİNERİ
Van'da 'Vatansever Gençler' derneği kuruldu
YEREL

VAN'DA 'VATANSEVER GENÇLER' DERNEĞİ KURULDU
Edremit Belediyesinden yol yapım çalışması
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Başkan İlhan'dan basın açıklaması
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI
Van'da kanalizasyon hattı yenileme çalışması
YEREL

VAN'DA KANALİZASYON HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI
12 günde 6.1 kilometrekarelik göl yüzeyi temizlendi
YEREL

12 GÜNDE 6.1 KİLOMETREKARELİK GÖL YÜZEYİ TEMİZLENDİ
Van'a yeni atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı
YEREL

VAN'A YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Van'da 2 bin yoksula sıcak yemek
YEREL

VAN'DA 2 BİN YOKSULA SICAK YEMEK
Van'da 'Tüketici Hakları Bölgesel Eğitim' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'TÜKETİCİ HAKLARI BÖLGESEL EĞİTİM' TOPLANTISI
Vanlı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL

VANLI JUDOCU AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Çaldıran'da yol yapım çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA YOL YAPIM ÇALIŞMASI
İpekyolu Belediyesinden park hamlesi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN PARK HAMLESİ
Yerinden edinmiş vatandaşlar projeyle iş sahibi olacak
YEREL

YERİNDEN EDİNMİŞ VATANDAŞLAR PROJEYLE İŞ SAHİBİ OLACAK
Çaldıran'da özel bankalar ATM kuruyor
YEREL

ÇALDIRAN'DA ÖZEL BANKALAR ATM KURUYOR
Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL

TEDAVİSİ TAMAMLANAN EBABİL KUŞU DOĞAYA SALINDI
VEDAŞ ve VEPSAŞ'tan kan bağışı
YEREL

VEDAŞ VE VEPSAŞ'TAN KAN BAĞIŞI
Çaldıran Belediyesinden okul onarımı
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN OKUL ONARIMI