YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit polisin adı Van'da yaşatılacak

Şehit polisin adı Van'da yaşatılacak

- İpekyolu Belediyesi, Şehit Polis Ahmet Çam adına park yapıyor



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, 2016 yılında PKK tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit düşen Polis Ahmet Çam adına park yaptırıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak'ta 10 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen bombada şehit düşen Polis Ahmet Çam için park yapılıyor. İpekyolu Belediyesi tarafından Eski Hanımlar El Emeği Pazarı yerinde yapılacak parkın temeli atıldı. Törende bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak olduğunu belirtti. İlçedeki vatandaşların aileleriyle birlikte gidebilecekleri ve güzel zaman geçirebilecekleri alanları arttırmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Bu anlamda altyapı çalışması olduğu gibi park çalışmamız da var. Burası İpekyolumuzun merkezi bir yeri. Böyle merkezi bir yeri vatandaşlarımıza ve İpekyolumuza park olarak kazandırmak istedik. Çünkü burası her tarafı binalarla kaplı olduğu için vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte oturabileceği, çocukların oynayabileceği bir yer yok. Bizde bu amaçla bin 600 metrekarelik alanı park olarak düşündük" dedi.

Oluşturulan parkta birçok merkezin olacağını dile getiren Öztürk, "Parkımızda bir kitap kafe bulunacak. Bunun yanında çocuklarımız için özel uçak görünümlü alanlar, spor için fitness grupları ve yürüyüş alanlarımız olacak. Ayrıca parkımızda yine vatandaşlarımızın oturabilecekleri banklar, üniversite öğrencileri için bisiklet alanları oluşturduk. Bu sayede evi yakın olan öğrenciler sabah parka gelip bisikletini bırakabilecek, akşam yine okul dönüşü bisikletine binip evine gidebilecek. Ayrıca yine parkta wifi alanları, akülü araçlar ve telefonlar için şarj alanları bulunacak" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı içerisinde parkın hizmete açılacağını da sözlerine ekleyen Öztürk, parka 2016 yılında PKK tarafından yola döşenen bombada şehit düşen Polis Ahmet Çam adının verileceğini söyledi. Öztürk, "Van'da, 2016 yılında bomba imha uzmanı Polis Ahmet Çam, PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Bizde bu kapsamda şehidimizin ismini buraya vermeyi uygun gördük" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında eski YYÜ Araştırma Hastanesinin yerindeki boş arazide bir parkın oluşturulacağı müjdesini de veren Öztürk, şöyle konuştu:

"İpekyolumuzun parklara ve yeşil alanlara ihtiyacı var. Bu nedenle eski araştırma hastanesi olarak bilenen 8 dönümlük alanda kent park uygulamasını yapacağız. Bu parkla ilgili proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Şu anda ihale aşamasına getirdik. İnşallah yaz mevsimi bitmeden ihalesini yapacağız."

Oluşturulacak parkın down sendromlular tarafından işletileceğini belirten Öztürk, "Down sendromlular tarafından işletilecek bu parkta, çocuklara yönelik oyun alanları, basketbol ve voleyboldan oluşan açık spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet alanları olacak. İnşallah 2 ay içerisinde bu parkımızın da temelini atmış olacağız. Bu kapsamda bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Belediyesi olarak köylerde de parkların oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Kaymakam Öztürk, "16 çocuk parkının kurulumunu köylerimize yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız için, ailelerimiz için yeşil alan çok önemli. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte oturacakları nezih mekanları oluşturmak adına bu tür çalışmalarımızı ara vermeden yapıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından parkın temeli atıldı.

(ATL-MSA-Y)



28.07.2017 14:51:05 TSI

NNNN