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Talas'ta bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye ekipleri ve Yamaçlı Mahalle Muhtarı tarafından yaralı halde bulunan atmaca, veteriner hekime götürülerek tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralı atmaca sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

Yaralı atmacayı ekiplerle inceleyen ve sağlık durumunu kontrol eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak her zaman asfalt dökmüyoruz, çöp toplamıyoruz. Aynı zamanda hayvanlarla ilgili de çeşitli çalışmalarımız var. Yamaçlı Mahallesi'nde muhtarımızın da yardımıyla yaralı bulunmuş olan atmacayı alarak sağlık kontrollerini yaptıracağız. Sol ayağında yaralanma var. Bundan dolayı uçamıyor. Tedavisini yaptırıp tekrar doğaya bırakacağız. Çünkü doğal hayatta bulunması gerekiyor. Bende ilk defa bir atmacayı elime almış oldum. Belediye olarak hayvan toplama, hayvan aşılama gibi tedavi ünitemiz var. Bunların haricinde de kırsal mahallelerimize hayvanlar için göletler yapıyoruz. Hayvanların kırsal alanlarda su ve yem bulmaları için çeşitli çalışmalarımız oluyor. Bu kapsamda doğal hayatı koruma adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

(SK)



28.07.2017 14:53:05 TSI

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