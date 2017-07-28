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Muş'ta aranan 10 kişi yakalandı



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik il genelinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 'Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Mala Zarar Vermek' suçundan 283 gün ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 3 bin 400 TL, ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranması bulunan bir kişi, 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Hırsızlık Malı Satın Almak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Gözaltına Alınan veya Tutuklunun Kaçmasına İmkân Sağlama' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Mala Zarar Verme' suçundan 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, 'Basit Yaralama' suçundan aranan bir kişi, muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan aranan bir kişi, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan bir kişi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

(NA-MSA-Y)



28.07.2017 14:53:58 TSI

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