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Sabriye Gür Türkiye şampiyonu oldu

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:55
Sabriye Gür Türkiye şampiyonu oldu
Sabriye Gür Türkiye şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Meram Belediyespor sporcusu Sabriye Gür, Niğde'de düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Niğde'de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda kurulan 4 ringde, 21 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılan müsabakalarda 3 bin 500 sporcu mücadele etti. Burada milli takıma seçilen gençler Avrupa, büyükler ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de izlediği final müsabakalarında Meram Belediyesporlu Sabriye Gür, 70 kilo Low Kick kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Temmuz ayı başında Bolu'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olan Gür, 1 ay sonra yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alacak.
Başarılı sporcuyu tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Temmuz ayında yapılan iki ayrı şampiyonada da birinci olarak Milli Takım kadrosuna seçilen sporcumuz Sabriye Gür ile teknik ekibimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.
(BG-AH-Y)

28.07.2017 14:56:10 TSI
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