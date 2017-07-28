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TÜBİTAK'ın İHA yarışmasında IKARUS 7. oldu

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:57
TÜBİTAK'ın İHA yarışmasında IKARUS 7. oldu
TÜBİTAK'ın İHA yarışmasında IKARUS 7. oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı olan insansız hava aracı IKARUS, Tübitak'ın İHA yarışmasında 7. oldu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Berk Topçuoğlu, Hasan Gürkan Gök ve İsa Nezih Sayılırbaş'tan oluşan "ShortCircuit" takımı, Yrd. Doç. Dr. Tolgay Kara'nın danışmanlığında katıldıkları TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası İHA TÜRKİYE" yarışmasında finale kalmayı başardı. Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ-TAI yerleşkesinde düzenlenen finale kendi tasarımları olan IKARUS adlı İHA ile katılan takım, Döner Kanatlı İHA kategorisinde 125 takım arasında 7. sırayı aldı.
TÜBİTAK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İnsansız Hava Aracı Yarışması Etkinliği ile toplumda insansız hava araçları konusunda farkındalık oluşturulması, bu alanda sanayi-üniversite işbirliğinin artırılması, AR-GE faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanan yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden yüzlerce takımın başvurduğu yarışmada ayrıca Polonya, Cezayir, Almanya, Katar, Endonezya, Pakistan üniversitelerinden de öğrenciler katıldı.
Yarışmada elde edilen 7.'liği değerlendiren GAÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Erçelebi, her yıl çeşitli yarışma ve proje sergisi etkinliklerine katılan GAÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, bu etkinliklerde hem teknik becerileri hem de proje geliştirme ve yönetme kabiliyetleriyle hep dikkat çektiklerini belirtti. "Üniversitemizde gerçekleştirilen ARGETİ proje yarışmalarında alınan dereceler buna güzel bir örnektir" diyen Prof. Dr. Erçelebi, Uluslararası İHA TÜRKİYE yarışmasında bölümlerini ve Gaziantep Üniversitesi'ni temsil eden ShortCircuit takımını, aldıkları bu başarılı sonuçtan dolayı kutladı.
GAÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, derslerde ve laboratuar uygulamalarında öğrendikleri kuramsal bilgileri ve becerileri gerçek mühendislik problemlerinin çözümünde kullanma konusunda her geçen yıl aşama kaydettiklerini ifade eden Takımın Akademik Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Tolgay Kara, alınan bu derecenin bunun bir kanıtı olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kara, "Öğrencilerimize kuramsal ve uygulamalı mühendislik yetilerinin eksiksiz ve dengeli kazandırılması bölümümüz lisans programlarının en önemli amaçları arasındadır" dedi.
(SD-Y)

28.07.2017 14:58:10 TSI
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