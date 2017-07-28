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Ulus'ta yeni düzenleme

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:09
Ulus'ta yeni düzenleme
Ulus'ta yeni düzenleme

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üst yapı çalışmalarına başladığı Ulus Caddesi'nde refüj ile kaldırımlarda trafik akışını engelleyen, çalışmalar esnasında kuruyan, yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehdit eden ağaçlar, sökme ve dikme makinesi kullanılarak zarar verilmeden yeni yerlerine taşındı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulus Caddesi'nde başlattığı üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım ve refüjlerde bulunan ağaçları, trafik akışını engellemesi, çalışmalar esnasında bazılarının kuruması, yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bulundukları yerden ağaç nakil araçları ile sökerek yeni yerlerine taşıdı.
Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni yapılacak peyzaj çalışmaları ile bölgeye daha nitelikli ağaçlar kazandırılacak. Refüj ve kaldırımlardaki yeşil alanlar yeniden düzenlenip, Ulus Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşacak.
(SÇ-SÇ-Y)

28.07.2017 15:11:29 TSI
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