Sarıcakaya'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Seyfullah Solak
ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya-Mihalgazi karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Sarıcakaya-Mihalgazi arasında yaşandı. Ters istikametlerde seyir halinde olan Cihan G.'nin idaresindeki 26 PC 758 plakalı kamyonet ile 06 JTE 59 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada açılan hava yastığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına engel olurken, kamyonet sürücüsü Cihan G. ise kazaya hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(MSY-AS-Y)
28.07.2017 15:15:07 TSI
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