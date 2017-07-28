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KTO'nun Kamu Destekleri Ofisi hizmete başladı

- Kayseri Ticaret Odası Üyeleri Kamu Destekleri Ofisi'ne Büyük İlgi Gösterdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın, üyelerine yönelik yeni hizmeti Kamu Destekleri Ofisi çalışmalarına başladı.

KTO Kamu Destekleri Ofisi ilk çalışma gününde Oda üyelerinden büyük ilgi gördü. Onlarca üye, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelerek bilgi edinme fırsatı buldu.

Her Perşembe günü 09:00-12:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Kamu Destekleri Ofisi'nde; KOSGEB, İŞKUR, Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Erciyes Teknopark ve KTO Dış Ticaret Birimi uzmanları yer aldı. Kamu Destekleri Ofisi'ni ziyaret eden üyeler, yatırıma yönelik kredi imkanları ve devletin sağladığı teşvik uygulamaları başta olmak üzere birçok konuda uzmanlardan bilgi aldı.

Kamu Destekleri Ofisi'nin ilk gün çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, 4 yılı aşkın süredir üye odaklı hizmet anlayışımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kamu Destekleri Ofisimiz de bu anlayış ile üyelere sunduğumuz önemli bir hizmettir. Üyelerimizin Kamu Destekleri Ofisimize gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti" dedi.

Kamu Destekleri Ofisi'nin üyelere büyük katkılar sağlayacağını düşündüğü belirten Başkan Hiçyılmaz, Oda üyelerini bu önemli hizmetten faydalanmaya davet etti.

(AÖ-Y)



28.07.2017 15:16:23 TSI

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