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VASKİ'den eğitim semineri



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanların mesleki bilgilerinin gelişimine katkı sunmak için eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

VASKİ İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı tarafından VASKİ personelinin mesleki bilgilerinin gelişimine katkıda bulunmak ve uyum eylem planı hazırlanmasının altyapısını oluşturmak amacıyla eğitim seminerleri veriliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine daire başkanları, daire müdürleri, ilçe şube müdürleri ve konuyla ilgili VASKİ çalışanları katıldı. Prof Dr. Hakan Hakkı Yılmaz tarafından uygulamalı olarak yapılan eğitim semineri 2 gün sürdü. Yılmaz; stratejik planlama, performans programı, bütçe yatırım programı ve faaliyet raporu konularını ele aldı.

(MSA-Y)



28.07.2017 15:17:25 TSI

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