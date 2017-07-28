DBP Eş Genel Başkanı Aslan Hakkari'ye geliyor
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HAKKARİ (İHA) - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan Hakkari'ye geliyor.
DBP Hakkari İl eş başkanları Melek Demirci ve Süleyman Kanat tarafından parti binasından bir basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Eş Başkan Süleyman Kanat, "1 Ağustos günü DBP Eş Genel Başkanımız Sayın Mehmet Aslan kentimize gelerek bir dizi ziyarette bulunacaktır. Bu ziyaret kapsamında il binamızda da halk toplantısı yapılacaktır. Halkımızın eş genel başkanımızın katılacağı halk toplantısında bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz ve tüm halkımızı halk toplantımıza davet ediyoruz" dedi.
(FT-MSA-HA-Y)
28.07.2017 15:19:49 TSI
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