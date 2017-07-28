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Yozgat'ta dini bilgiler yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Kaleliler Cami yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında ödüllü dini bilgiler yarışması düzenlendi.

Kaleliler Cami'inde düzenlenen Kur'an kursu öğrencileri arası bilgi yarışmasına, 5 grup halinde 45 öğrenci katılırken, birinci olan grup çeyrek altın ile ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden ikincilere tablet bilgisayar, üçüncülere para ödülü, dördüncü gruba mutfak eşyası, beşincilere ise teselli armağanı olarak kırtasiye malzemesi ve futbol topu hediye edildi.

Kaleliler Cami İmamı Feyzullah Şimşek bu yıl açılan yaz Kur'an kurslarında çocuklar arası dini bilgiler yarışmasının 8'incisini düzenlediklerini belirterek,"Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız, çocuklarımızın camilere ilgisini artırmak ve kursta verilen dini bilgilerin akıllarında kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır" dedi.

Her yarışmada kazanan ve kaybedenin olduğunu ancak dini bilgiler yarışmasında öğrencilerin hepsinin kazandığını ifade eden Şimşek,"Yarışma sayesinde öğrencilerimiz bilgilerini tazeledi. Yaptığımız bu tür etkinliklerde bize her zaman destek olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte esnafımıza ve cami cemaatimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, yarışmayı izleyen cami cemaatine de çay ve yemek ikram edildi.

(BMG-UY-Y-)



28.07.2017 15:20:12 TSI

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