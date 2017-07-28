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Çölyak dernekleri TBMM'de



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - TBMM Çölyak Araştırma Komisyonu Türkiye Genelinde faaliyet gösteren Çölyak Dernek Başkanları ile Meclis'te bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren Çölyak Derneklerinden 14'ünün başkanlarının katıldığı toplantıya TBMM Çölyak Araştırma Komisyonu Başkanı Kayseri milletvekili Dr.İsmail Tamer ve komisyon üyeleri iştirak etti.

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ve dernek başkanlarının öncelikli gündem maddesi Çölyak Hastalarının yaşama haklarının sağlanması oldu.

Komisyon Başkanı Ak Parti Kayseri milletvekili Dr.İsmail Tamer yaptığı açıklamada "Çağın hastalığı olarak kabul edilen ve günden güne sayıları bir hayli artan Çölyak hastalığının nedenleri ve sonuçları yönünde görüş alışverişinde bulunmak üzere dernek başkanlarımızı meclise davet ettik.Tüm başkanlardan Çölyak ile ilgili Meclisten ne istediklerini yazılı olarak bildirmelerini istedik.Gelen raporlar incelendiğinde Çölyak hastalığı bulunan vatandaşların haklarının korunması,toplum bilinci oluşturulması ve Glutensiz gıda üretiminin ülkemizde de yaygın hale getirilmesi bize gelen taleplerin başında geliyor. Devletimizin uzun yıllardır Çölyak hastalığı bulunanlara yönelik rapor karşılığında ödediği ve aylık söz konusu. Elbette yeterli değil. Tek çaresi ölüne kadar diyet olan ve tüketilen gıdaların pahalı olduğu bu rahatsızlığı yaşayan kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi için komisyon olarak çaba sarf edeceğiz. Bu toplantı ilk oldu. Meclisin açılacağı Ekim ayında dernek başkanlarımızla bir kez daha bir araya geleceğiz.Daha somut adamlar atacağız."dedi.

Toplantıya Kayseri adına katılan Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya'da "Çölyaklılar adına komisyon kurulduğu haberini aldığımızda çok mutlu olmuştuk. Şimdi de Meclis'te komisyonumuzun bizleri dinlemesi ve sunduğumuz çözüm önerilerine samimiyetle yaklaşarak önemli adımlar atacaklarını ifade etmeleri Çölyaklılar adına çok ama çok önemli bir gelişme.İnanıyor ve güveniyorum Ekim ayında yapacağımız ikinci toplantıda önerilerimizin büyük bölümü gerçekleştirilecek ve Çölyaklılar çok daha fazla haklara sahip olacaktır.Emeği geçen Başka Komisyon Başkanımız Sayın İsmail Tamer olmak üzere tüm komisyon üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

(AÖ-Y)



28.07.2017 15:22:05 TSI

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