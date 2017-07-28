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Kars'a 21 milyon euro'luk proje



KARS (İHA) - Kars Çayı'nın kanalizasyon ve Peynir altı sularından kurtulması için 21 milyon Euro'luk proje hazırlandı.

Yıllardan beri Kars Çayı'na akıtılan kanalizasyon şebekesi ve peynir altı sularıyla birlikte, kent merkezinden değim yerindeyse Kars Çayı değil, hastalık akıyordu. Kars Barajı'nın su tutmaya başlamasından önce vatandaşlar kara kara düşünürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kars Belediyesi Avrupa Birliği Hibe Programına, yüzde 85'i hibe programı tarafından karşılanacak şekilde, yüzde 9'u Kars Belediyesince ve yüzde 6'sı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak 21 milyon Euro bedelli bir proje sundu.

Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 32,5 Km kanalizasyon hattı ve 17 kilometre yağmursuyu kanalı sisteminden ibaret tesisin yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon Euro. Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından farklı zamanlarda müşavir firma aracılığı ile Kars Belediyesine AB Komisyonu tarafından iletilen sorulara (Kanalizasyon debi, sıcaklık ölçümü, azot arıtımı, azot arıtımının kuyucuk gölüne dolaylı etkileri, kullanılacak boruların cinsi ve çamur arıtımı gibi konuların irdelenmesi) müşavir firma ile birlikte cevap verilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Yapılan çalışmalar ve projenin hayata geçirilebilmesi için Brüksel'den cevap bekleniyor.

Yapımı tamamlanacak olan Kars Barajı yakın zamanda su tutacağından Atıksu Arıtma Tesisi olmadığından kanalizasyon direkt olarak Kars çayına akıtılıyor. Özellikle Kars OSB, Küçük Sanayi sitesi, Üniversite ve Paşaçayır Mahallesini kapsayacak şekilde kanalizasyon hattı yapılarak, yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisine bağlanması planlanıyor.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesinin biraz zaman alacağından Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Atık su Daire Başkanlığı ile görüşülerek, Projenin DSİ tarafından yapılması için gerekli yazışmalar yapıldı. Hafta sonu Kars'a ziyarete gelecek olan DSİ yetkililerince proje ve saha inceleme çalışması yapılacak.

Öte yandan peynir altı sularının arıtması için;

Kars'ta AB finansmanı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SERKA, Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi ortak çalışmaları ile yapılması planlanan KARS PAST (peynir altı suyu tesisi) için KARS OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının Kararı ile 504 ada 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine tahsis edildi. IPARD Hibe Programlarındaki değişiklikler nedeniyle tesisin fizibilite ve proje çalışmaları halen devam ediyor. Proje ile öncelikli olarak Kars organize sanayi bölgesindeki peynir üreticilerinin atıkları arıtılarak ilimiz ekonomisine katma değer kazandıracak duruma getirilmesi hedefleniyor.

(IÇ-Y)



28.07.2017 15:23:04 TSI

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